狂怒2怎么解锁载具？解锁载具方法分享

2019-05-20 15:47:18 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

载具是狂怒2游戏中比较重要的一个道具，但是很多玩家都不知道在狂怒2中怎么解锁载具?那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

载具解锁指南

载具解锁方法

要想获得载具，首先你需要解锁莉莉的基础计划载具扩容。

然后就可以到废土上去搜寻车辆，找到后开回任意一个城市就可以解锁该载具了。

必须是一路开回去，快速传送是不行的，沿路小心不要把载具损毁了。到达城市后就能按住E解锁载具了，你还可以获得车辆改装资源。