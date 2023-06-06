暗黑破坏神4开荒选什么难度好 世界1和世界2有什么区别

2023-06-07 09:08:06 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑破坏神4游戏中玩家在开局需要选择难度，世界1难度比较简单但是奖励不变，世界2中的敌人更具有挑战性，但能提升20%的经验值和15%的金币，那么暗黑破坏神4选什么难度，一起来看看吧。

暗黑破坏神4难度选择

在《暗黑破坏神4》中，玩家在创建角色进入游戏时，可以在世界层级1和世界层级2中选择，此处推荐玩家选择世界层级1。

因为世界层级2的金币和经验奖励在早期开荒时并不明显，反而前期的怪物会有一定程度的战力提升。如果因此导致一些主线卡关了，这些经验奖励反而得不偿失。

因此推荐玩家先在难度1打，等有一套成装后再去难度2。