暗黑破坏神4在哪添加好友 怎么邀请好友组队

2023-06-05 09:16:26 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑破坏神4游戏中有好友系统，玩家添加好友后能够邀请好友组队一起打副本，但是不少玩家不知道怎么添加好友，下面就为大家分享暗黑破坏神4好友添加方法。

暗黑破坏神4添加好友方法

想要与战网好友组队，可以直接将鼠标指针悬停在该好友的昵称上，邀请他加入队伍或请求加入其队伍即可。

如果想要邀请在开放世界遇到的玩家组队，步骤如下：

1.【键鼠】将鼠标指针选定在该玩家身上，【主机】靠近该玩家。

2.打开行动轮盘，选择邀请加入队伍，或点击该玩家附近的方向键提示。

3.另一名玩家会收到组队邀请，接受邀请即可加入队伍。

4.玩家接受邀请后，发出邀请的玩家会接到提示，发出邀请的玩家会变为队长，世界状态会变为队长的世界状态。