机动战士高达激战任务2基础战怎么玩 基础战规则是什么

2023-06-05 09:11:40 来源：互联网 编辑：佚名

机动战士高达激战任务2基础战是游戏中的玩法，玩家能在基础战中使用自己喜欢的机甲进行战斗，最终分数高的一方获得胜利，下面就为大家分享机动战士高达激战任务2基础战玩法。

机动战士高达激战任务2基础战玩法分享

基础战：

基础战中，玩家可以驾驶自己喜爱的机体出击战斗，同时也可以让驾驶员离开机体占领中继点，中继点可以让复活的玩家在出击时直接就在中继点出击而不用从自己基地中复活，同时本作中中继点还有呼叫炮击支援的功能，炮击支援的形式地面和宇宙各有不同。

在基础战中爆破对方基地有时也是一个很重要的战术，当爆破对方基地是我方队伍可以获得大量分数，甚至能扭转战局，基地爆破的分数有队伍所以机体的成本值之和，当战斗时间到最后两分钟时爆破基地得到的分数会有所提高。

同时基础战允许抢夺对方的无人机体，被抢夺的机体会在启动自爆程序，1分钟之后就会自爆。

最终游戏时间结束后分数高的一方队伍获胜。