暗黑破坏神4声望什么奖励 怎么获得声望

2023-06-02 09:13:32 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑破坏神4游戏中有声望系统，玩家累计一定的声望点数能获得不少奖励，阶段越高需要的点数越多，那么暗黑破坏神4声望点数如何获取，一起来看看吧。

暗黑破坏神4声望获取方法

声望奖励

庇护之地的每个主要区域都有自己的声望等级，完成某些特定的行动后会获得声望值，声望值达到一定数量后会解锁对应阶段的奖励。声望一共有五个阶段，上半部分的奖励是当前角色领取的，下半部分的奖励是账号共享的。要解锁后两个阶段的奖励，需要世界等级3。

声望总共有5个声望阶段，以下是每个阶段可以获得的奖励。

达到200声望点数时——将获得奖励经验值和3000金币以及1个技能点数。

达到500点声望–将获得奖励经验值和10000金币以及1次药水使用次数。

达到900点声望–将获得奖励经验值和25000金币以及1个技能点数。

达到1400声望点数时–将获得奖励经验值和60000金币以及80低语古币上限。

达到2000声望点数时——将获得奖励经验值和150000金币以及4个巅峰点数。

声望阶段

每个阶段都需要一定数量的声望值才能解锁。每个角色在各地的声望中都从0点开始。

声望值点数获取

一共有六种方式可以获得声望值。

发现区域(5声望)

寻找莉莉丝祭坛(10声望)

解锁传送点(20个声望)

完成支线任务(20声望)

完成支线地下城(30声望)

解放要塞(100声望)

小技巧

尽快完成1-4阶段，因为它们带来的提升非常大。

清除每个区域中的3个要塞。

找到简单轻松的支线任务并完成它们。

如果您进入地下城，请完成地下城任务目标。

收集所有莉莉斯祭坛。

不要进入地窖，因为它们没有声望值。

野外事件同样没有声望值。