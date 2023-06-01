暗黑破坏神4铁匠几级解锁 铁匠有什么用

2023-06-02 09:06:39 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑破坏神4铁匠是游戏中的功能之一，玩家能在铁匠这里处理各种装备，但是需要完成前置条件才能解锁，那么暗黑破坏神4铁匠怎么解锁，一起来看看吧。

暗黑破坏神4铁匠解锁方法

铁匠解锁方法

当玩家角色到达10级时，会接到一个优先任务，要求与铁匠见面并完成他的任务，玩家只需要升级一件物品就能解锁铁匠的功能。

铁匠可能是玩家在游戏中花费最多时间的 NPC，分解、升级、修理装备是游戏装备系统的核心之一，角色每死亡一次就会失去10%装备耐久度，一旦到达 0%，物品上的属性就会部分失效。