战争传说前期新手村怎么赚钱 开局偷什么来钱快

2023-06-01 09:10:00 来源：互联网 编辑：佚名

战争传说钱是游戏中非常重要的资源，玩家能使用金钱来购买不少武器武器装备提升队伍的实力，那么战争传说前期新手村怎么来钱快，一起来看看吧。

战争传说新手村赚钱方法

在新手村，偷技能书，然后去黑市卖，黑市不是红色的技能书也能偷了直接卖，罪恶满了后去找个巡逻自首，罚金60-80，这样不停偷，10几万都有了，再也不需要为钱发愁了。

偷书卖书有个技巧!兄弟会偷那个5本的升级技能书，偷出来藏好，多偷几次，凑多了，去黑市卖，卖了后再偷回来。

别去偷其他不值钱的，满级盗贼有几率偷东西不增加通缉值，600通缉值能来回卖好多次，满了再去洗通缉，成本不到100块。

新手村开局就能偷书卖的位置在在新手村有个湖边的任务，帮助偷东西的强盗干掉村长后就有黑市了，不然就只有等路径里面的罪恶与混乱达到4级后才能开启。