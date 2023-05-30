战争传说马的特质怎么选 马匹属性怎么刷

2023-05-31 09:07:30 来源：互联网 编辑：佚名

战争传说马是游戏中的重要坐骑，玩家购买马匹后能够增加负重上限，还能增加在大地图中的移动速度，那么战争传说马匹特质怎么刷，一起来看看吧。

战争传说马匹特质刷取方法

1.确保下次进入马厩时会有新的马匹刷出。

2.在城镇集市存档a。

3.此时去马厩看马匹特质，不好就读档a。

4.读档出现在集市，找商人选偷盗，点一个嫌疑度超过100的，会弹出通缉确认框，直接取消，这一步将会刷新马匹特质，此时重新存档覆盖原来的存档a。

5.重复234步骤，直到刷到想要的特质，此时你应该在第3步，读取此轮第2步的存档，至此特质已经刷出。

6.反复读取存档a并去查看马匹属性外观，直到出现合格的属性外观，至此特质属性外观均刷出，买下完结。

7.补充说明，第4步的偷盗并取消是为了修改随机数，每进行一次该操作即会修改一次，但相同修改次数所得到的数值恒定，因此你也可以每次读档之后进行不同次数偷盗，不过为了后面确定特质刷属性，需要牢记次数。

8.注意意志属性分两档5-10和11-15，档位和特质一样伪随机，具体数值为随机，需要初始15意志的强迫症患者请在刷特质时一起刷出高档位。