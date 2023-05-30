奇迹时代4次级转换选哪个好 次要种族转换有击几次

2023-05-30 09:28:30 来源：互联网 编辑：佚名

奇迹时代4次级转换是游戏中的玩法之一，玩家使用后能够对种族进行转换，转换后能够提升一定属性，那么奇迹时代4次级转换怎么用，一起来看看吧。

奇迹时代4次级转换攻略

次要种族转换是不限量的。

个人觉得恶魔好用，攻击带狂暴，对大多数的BUILD构成都是伤害的稳定来源。

反而天使给的忠实靠低级魔典也能出，也就一个不吃控制好点，但对后期而言，控制威胁很好解决。

还有一个是就是盖亚了，对于不缺增伤来源的BUILD的可以无脑上。