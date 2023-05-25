逃生试炼X计划怎么进去 X计划触发条件是什么

2023-05-26 09:04:27 来源：互联网 编辑：佚名

逃生试炼X计划是游戏中的一个特殊关卡，这关需要大家完成前置条件才能开启，通关后能够进入担任剧情，下面就为大家分享逃生试炼X计划开启方法。

逃生试炼X计划开启方法

游戏里想要开启X计划的话就需要把前面的三个地图小关和高难度也全过一遍，关卡过完之后就可以开启X计划了，比较复杂，过了X计划 会进入单人剧情，打通后重生，每次一都要打。