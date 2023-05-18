塞尔达传说王国之泪被夺魔像在哪 被夺魔像怎么杀

塞尔达传说王国之泪被夺魔像是游戏中的敌人之一，这个敌人的防御和伤害都很高，需要大家攻击它的弱点，下面就为大家分享塞尔达传说王国之泪被夺魔像打法。
被夺之魔像主要栖息地：魂之神殿
特点
米涅鲁曾打算用作灵魂容器的魔像。
如今被魔王的魔力所夺取，变化成了不祥的形状。
原本是用于作业的魔像，为适应严酷环境而制作，所以耐久度非常高。
打法技巧
捡起地上的刺球，攻击3次能使敌人硬直，然后攻击到边缘就能对其造成伤害。
BOSS飞天后，要躲避它的攻击，然后它落下时对其输出，很快就能将其击杀。
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