奇迹时代4反击怎么触发 移动反击的机制是什么

奇迹时代4反击是游戏中的特殊机制，玩家会在战斗中触发这个机制，需要一定的条件才能触发，之后会获得攻击力的加成，下面就为大家分享奇迹时代4反击作用。
首先是移动，每个单位每回合可以最多使用2行动点来进行移动，剩下一个行动点只能用于攻击、技能等。
从背后或侧翼对目标发动进攻就是侧袭，伤害增加25%。
防御模式中的单位无法受到侧袭，防御模式还会提供加成效果，如下：
◆扩大其控制区至所有相邻框格
◆获得+2防御
◆获得+2f抗性
◆免疫侧袭
通常近战单位每回合默认会有一次反击，受到攻击可以触发反击，或者当敌方从我方单位旁经过(离开控制区)时也会触发反击(类似D&D规则里的借机攻击)。单位控制区为其正面相邻三格，防御模式可以扩展控制区。
处于对手控制区时，大多数远程、魔法技能都无法使用。
因此，可以用炮灰单位骗对方反击，再用主力单位输出，或者快速贴靠对方远程/魔法等脆弱的单位，他们一旦要离开就会受到我方反击，或者利用防御模式来控制大片区域，让对手的穿越、远离都付出代价或者逼迫对手做其它选择。
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