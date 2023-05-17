塞尔达传说王国之泪怎么赚钱 卖什么来钱快

2023-05-18 09:14:15 来源：互联网 编辑：佚名

塞尔达传说王国之泪金钱是游戏中非常重要的资源，玩佳能在商店中使用金钱购买不少资源，但是前中期金钱比较缺，下面就为大家分享塞尔达传说王国之泪赚钱方法。

塞尔达传说王国之泪赚钱方法

顶级兽肉刷钱法

此方法前期就可以用，地点在地图西北边的【雪原驿站】，位于利特村的东北边。

需要防寒+2，如果需要的话可以从利特村购买防寒装备。骑马寻找附近的鹿、狼、熊，按×跳跃用弓箭瞄头可以将其一击击败，不过掉下来的肉几秒钟内就会冻住→无法烹饪，因此要赶紧捡起来。

一只鹿能掉三块肉，最多能赚189卢比，击败强大的敌人需要强力武器，但打鹿的话在这个点位不用担心被怪袭击，只要有弓箭就行，在前期也能安全有效地赚钱。

顺手收集「吐雹蜥蜴战士的犄角」

狩猎在雪原中遇到的白色蜥蜴战士并收集掉落的「吐雹蜥蜴战士的犄角」，作为前期能够赋予冰属性且攻击力较高的素材，收集也非常有用。用火属性伤害一击就能击败蜥蜴战士，将火焰果和弓箭组合即可。

如果箭用完了可以从商店买或者去利特村换，或者从使用弓箭的敌人处掉落拾取，初始空岛东侧比较容易拾取到

关于料理售价

料理和普通食材不同，价格是不固定的，会受烹饪时使用的食材影响。

料理售价=食材售价合计×食材数量修正