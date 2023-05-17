塞尔达传说王国之泪贤者的遗志有什么用 贤者的遗志怎么获得

2023-05-17 09:09:25 来源：互联网 编辑：佚名

塞尔达传说王国之泪贤者的遗志是游戏中的能力之一，玩家需要完成前置条件才能获得，那么塞尔达传说王国之泪贤者的遗志怎么使用，一起来看看吧。

塞尔达传说王国之泪贤者的遗志使用方法

1.当解锁了与贤者的盟约，与贤者成为同伴后，可以在背包的重要物品那里进行开启、关闭或更换。

2.想要强化贤者能力的话，需要在女神像处用4个贤者的遗志可以强化任一贤者的能力，强化能力根据自己需要选择就行。

3.如果找不到女神像的话，可以到下面图中一个示例位置，前往监视堡垒的避难所，传送到监视堡垒鸟望台立刻就能到达。

4.如果避难所没开的话，可以跟旁边的士兵对话。

5.使用贤者的遗志强化后，贤者攻击造成的伤害约为强化前的1.3倍，所有贤者都一样，基本都是1.3倍。