塞尔达传说王国之泪最强的弓箭是什么 哪些弓箭好用

2023-05-16 09:09:25 来源：互联网 编辑：佚名

塞尔达传说王国之泪弓箭使用中的一种远程武器，游戏中分为多种，每一种弓箭的射程和属性都不同，那么塞尔达传说王国之泪哪些弓箭厉害，一起来看看吧。

塞尔达传说王国之泪强力弓箭介绍

Top10：森民之弓

容易获得的地方：海拉鲁大森林

特征：据说是克洛格族为人类而制作的弓。

用优质的木材和结实的草藤制作而成，与简朴的外表相反，可以次射好几支箭。

Top9：龙骨波克弓

容易获得的地方：格鲁德高地、格鲁德高地地底

特征：与化石的骨头组合，经过强化的波克弓。

好像是用波克布林严选的材料制作而成，射击性能相当不错。

Top8：格鲁德之弓

容易获得的地方：格鲁德沙漠、格鲁德高地

特征：格鲁德族所使用的有着细致装饰的弓。

这把弓是为在广阔的沙漠狩猎或战斗而设计，可以瞄准射击远处的物体。

Top7：骑士之弓

容易获得的地方：格鲁德沙漠、阿卡莱高原

特征：海拉鲁城堡的骑士们所使用的弓。

没有特殊之处，易于使用，可以稳定地射击，因为是金属制的，耐久性也很好。

Top6：卓拉之弓

容易获得的地方：拉聂尔大水源

特征：卓拉族用于打鱼的弓。

射击性能并没那么好，但是用特殊的金属制成，耐久性比看起来要优秀。

Top5：黄昏之弓

容易获得的地方：不详

特征：自古以来传承于海拉鲁王族的弓。

据说对抗黄昏怪物的公主曾使用过，射出的箭以强力及长射程为傲。

Top4：钢铁蜥蜴弓

容易获得的地方：格鲁德高地地底、中央海拉鲁地底

特征：即使是蜥蜴战士，也只有善于使弓的个体才能持有这把弓。为了强化而大量使用了金属，有一定重量，但耐久性也高。

Top3：大鹫弓

容易获得的地方：利特村

特征：英杰力巴尔所携带的稀有名弓。

据说，以疾风般的速度在空战中射这把弓的力巴尔，无人能敌。

Top2：近卫之弓

容易获得的地方：不详

特征：希卡族为了应对大灾厄而制作的弓。

因为是使用了古代技术的实验性武器，所以拥有很高的射击力和速度，但耐久力变低了。

Top1：兽神弓

容易获得的地方：格鲁德高地、拉聂尔湿地地底

特征：用取自死亡之山山顶的特殊金属制成的，莱尼尔的钢弓。

一次射出多支箭，拥有可怕的威力，很厚的铠甲也能像纸一样穿透。