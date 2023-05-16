塞尔达传说王国之泪三级速度药剂怎么做 三级速度药剂材料怎么刷

塞尔达传说王国之泪游戏中有大量的药剂可以使用，每一种药剂的材料都不同，获得材料后能在料理锅中合成，那么塞尔达传说王国之泪三级速度药剂配方是什么，一起来看看吧。
配方
速速蛙3个+速速蜥蜴1个+丘丘胶1个=5分钟的3级速度药剂。
速速莲蓬3个+速速萝卜1个+禽蛋1个=5分钟的3级速度料理。
素材
速速蛙和速速莲蓬太多了，下面推荐几个点刷：
卢驰尔湖池塘里：大量的速速蛙和少量速速莲蓬。
拉聂尔湿地(人马那附近)周围水池大量速速莲蓬。
拉贝拉湿地带鸟朢台周围的池塘有少量速速莲蓬，重点是下雨天必有速速蛙。
玛丽塔山丘下面的2个池塘大量速速莲蓬大量和大量速速蛙。
哈特诺村下面的水井大量的速速蛙(自己田地的门口池塘也有少量速速蛙)
速速蜥蜴没了可以直接用4个速速蛙，同理速速萝卜也是。
丘丘胶换成波克布林的肝脏可以增加1分30秒持续时间(但是肝脏升级装备消耗巨大，怪物掉率还低)
个人建议千万别用肝脏做药，丘丘胶性价比第一。
禽蛋这个前期也比较缺，但是可以用任何辅食(海拉鲁米、小麦、鲜奶等)替换，时间只少30秒而已。
后期材料多了就全部用4个速速蛙+丘丘胶和4个速速莲蓬+任意辅食。
抓速速蛙技巧：蹲着往前跳(同理抓独角仙和小精灵)潜行服不需要。
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