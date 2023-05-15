塞尔达传说王国之泪海利亚盾在哪获得 海利亚盾防御多少

2023-05-15 09:09:33 来源：互联网 编辑：佚名

塞尔达传说王国之泪海利亚盾是游戏中防御力最高的盾牌，玩家能直接用这个盾牌一路通关，那么塞尔达传说王国之泪海利亚盾在哪，一起来看看吧。

塞尔达传说王国之泪海利亚盾位置

海利亚盾属性数值

防御力：90

海利亚盾具有本作中最强级别的防御力数值，能用来应对几乎所有敌人的攻击。高防御力不仅能够防御敌人攻击，还能使敌人破防，防止连击、追击。

除了防御力之外，海利亚盾还具有所有盾牌中最强级别的耐久值，以在探索大世界时正常使用盾牌的频率来用的话甚至能坚持到通关。

海利亚盾获取方法

最强之盾海利亚盾可以在海拉鲁城外船坞附近的洞穴中获得，因为就在海拉鲁城外，所以前期不升级精力用滑翔伞飞过去就能直接获取到。