塞尔达传说王国之泪新手开荒怎么玩 前期怎么探索地图

塞尔达传说王国之泪游戏已经正式发售了，很多玩家都已经下载游戏开始体验，但是游戏中的地图很大，不少玩家不知道开荒怎么探索，下面就为大家分享塞尔达传说王国之泪开荒攻略。
1.升级建议先升级精力，两圈精力以后再说红心的事儿
正常跑图的话，出新手村做完第一个伙伴主线，基本上就快能一圈半了，大地图跑跑就两圈了
这个时间点升血也没啥用，挨揍了都是要直接吃药的
所以建议先升级精力，起码大世界舒服
2.出新手村之后，建议跟着主线走，先去调查天地异相
总收益4颗心之容器，4个强力能力，4个伙伴
推荐顺序(按照地图方向)
西北(左上)东北(右上)东(右侧)西南(左下)
做完第一个可以考虑清一清其他主线，开开地图啥的
地底主线关系到几个重要功能开放，也最好尽快做后面才能更爽
3.盾+装置组合，举盾可以有各种奇妙效果，例如盾加火龙头可以喷火，盾加火箭可以直接飞天
多玩玩组合，很多对大世界开荒跑图都挺有用的
4.如果你真是萌新主武器推荐长枪，打怪最省心。距离远而且僵直不错
怪物掉落的各种“犄角”是最好的强化材料
打完一些boss后，boss会掉落捡不起来但是能直接强化利用的材料，别忘了用掉
5.逃课多用弓箭，可以给箭附加各种材料达成特殊效果
6.弓箭附加最有用的是蝙蝠眼睛，可以自瞄，见到蝙蝠记着多杀一下。每次进洞穴，里面飞出来的一堆蝙蝠不是特效是可以打的
7.弓箭+闪耀果很强但是别乱用，有几个比较特别的怪物只有这玩意才比较好弄死(其他方法都比这个花费大)，所以包里千万多留点，别打啥都用
多了就不剧透了，只说一句见到一堆手的怪就用闪光弹就行了，不然十分折磨
8.马可以随时在驿站召唤，放在大世界外面的也可以让驿站前台直接给你找回来
(血的教训我自己刚玩野炊就不知道，还傻傻的回去找马)
9.别舍不得用好武器!强力武器基本就是优秀怪物材料+底材，几个强力的底材很好获取
10.
天上有一个很重要的跑图道具，而且就在正常流程的第二个塔旁边，建议一定要先拿
可以说这一代跑图开荒要比野炊简单不少
11.习惯多尝试通天术，不光各种洞穴可以直接钻出去，甚至能地底钻地上
一句话，但凡丫有个顶儿就能钻
12.下地底可以骑骷髅马!
每个大区域基本上都有几个固定刷马/骑马怪物的点
可以直接找攻略，也可以自己探索然后标记一下
前期在地底，飞天遁地还是不如骑马方便
13.各种材料建议包里留10个，很多任务都需要。例如向阳花/精力螃蟹/鸡蛋/萤火虫/琥珀/红宝石……等等等等一大堆
反正你只要想省点事就留十个打底，优先消耗各种比较好获取的物资
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