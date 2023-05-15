塞尔达传说王国之泪前期哪些料理好用 食材怎么获得

2023-05-15 09:04:17 来源：互联网 编辑：佚名

塞尔达传说王国之泪游戏已经发售了，游戏中有烹饪的玩法，玩家能够合成多种不同的料理，那么塞尔达传说王国之泪前期做什么料理好，一起来看看吧。

塞尔达传说王国之泪前期料理推荐

前期料理推荐

烤肉串

配方：兽肉×5(火烤)

效果：回复10颗心

说明：几个兽肉都能做出烤肉串，使用兽肉数量越多，回复心的数量越多，前期用1-2个烤就基本够用了。

精力药

配方：精力蚱蜢×4、波克布林的犄角×1

效果：恢复1整圈精力条

说明：前期心和精力都比较少，爬山非常痛苦。从前期就想要锄地扫图的话，建议大量制作精力药，能够更加轻松地探索大世界。

炒暖暖草果

配方：暖暖草果×5

效果：回复5颗心、耐寒效果Lv1、持续12分30秒

说明：耐寒药，在寒冷区域探索时比较好用的药品，前期没有制作防寒装备时建议制作。

奇异的菜肴

料理食谱是根据种类来确定的，如果只搭配兽肉类、虫类食材的话就全部会变成奇异的菜肴。但奇异的菜肴也可以用来回血，前期也可以考虑食用。虽然成本可能比上述料理要高一些，但好在不用记菜谱。

素材获取方法

上述料理的素材获取途径如下：

精力蚱蜢

分布区域：初始空岛、海拉鲁平原(北边、西边)等

备注：魔物掉落的素材和虫类食材一起烹饪可以制作出带有特殊效果的药，多阅读素材说明有助于了解效果，根据喜好进行组合吧。

暖暖草果

分布区域：古塔恩巴奇神庙周围(初始空岛)、海拉鲁平原、格鲁德沙漠等

兽肉

分布区域：狩猎全地图上的野生动物可以获得(小型动物、不主动攻击的动物)

波克布林的犄角

分布区域：击败全地图上的波克布林可以获得