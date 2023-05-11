塞尔达传说王国之泪坐骑有几种 坐骑在哪获得

2023-05-12 09:13:49 来源：互联网 编辑：佚名

塞尔达传说王国之泪游戏中有多种不同的坐骑可以使用，每一种坐骑的加成和获取位置都不同，那么塞尔达传说王国之泪坐骑有哪些，一起来看看吧。

塞尔达传说王国之泪全坐骑介绍

马

主要栖息地：海拉鲁平原、阿卡莱高原。

特征

主要栖息在草原上，从古代起就作为交通工具被人类亲近。

但是，野生的马一旦接近人类就会立刻逃走，所以捕捉的时候必须静静地潜行靠近。

巨马

主要栖息地：不详

特征

看不见其他同类的巨大的马。

它的身体能力凌驾于普通马之上，但是性格也非常粗暴。无论是捕捉还是驾驭都必须要有熟练的技术。

是很挑骑手的马。

白马

主要栖息地：不详

特征

据说，100多年前灭亡的海拉鲁王族为了向人民展示他们的权威，会骑着非常稀有的白马。

这匹白马或许是那匹马的后代。

巨身白马

主要栖息地：不详

特征

虽然被认为具有海拉鲁王族所骑的白马之血统，但由于身躯异常巨大而被称为“巨身白马”。

人们认定此马是突变产生的，不少旅行者和研究员都想得到它的情报。

金色马

主要栖息地：不详

特征

拥有金色毛发的马，极其稀有。

据说100年里只会出现一匹。

与华美的外貌相反，连残酷的环境都能适应。

由于它戒心很重，还会挑选骑乘者，所以能驯服此马的人少之又少。

骷髅马

主要栖息地：费罗尼草原、海拉鲁丘陵

特征

怪物所骑的骨头马。

据说咽气前就是匹普通的马，在瘴气浓重之处复活。

在地面上时，只能于夜间维持此形态，不过具有能在瘴气上奔跑的特性。

驴

主要栖息地：海拉鲁全境

特征

小型的马，作为家畜被饲养在人类居住的地方。

在海拉鲁找不到野生的驴。

比外表看起来更有力量，擅长搬运货物，所以经常被旅行商人带着。

沙海象

主要栖息地：格鲁德沙漠

特征

用大大的鳍像是游泳般在沙中移动。

原本是格鲁德沙漠里的野生动物，但是现在已被格鲁德族驯化。

听觉很发达，即使潜伏在沙子里也能依靠周围的声音，不受迷惑地前进。

大大的牙齿是它的特征，但实际喜欢吃水果。

帕特丽夏

主要栖息地：格鲁德小镇

特征

露珠饲养的沙海象。

外表有点吓人，但露珠非常宠爱它，还在家里准备了专用的沙地。

额头上的蝴蝶结也是她送的礼物。

比其他沙海象熟练度都要高，无论何时都不会胆怯，可以在沙漠任意驰骋。

作为族长的搭档，也是很值得信赖的。