奇迹时代4高级野怪怎么获得 高级野怪用什么抓

奇迹时代4野怪是游戏中的兵种之一，玩家能通过抓捕来获得，获取后能帮助大家战斗，但是高级野怪的抓捕方式比较困难，下面就为大家分奇迹时代4高级野怪获取方法。
抓高级野怪：
用【扼杀希望】和【最后通牒】抓野怪，但是大部分强力野怪都有悍不畏死技能，不会逃跑抓不了。
信仰魔典里有个自然4阶的自然之怒魔典里有个【桃代李僵】，其中【最后通牒】法术高阶怪也会中，可以让溃逃状态(士气低于-40)的敌人，90%几率转变成我方单位。但是一些强力单位有特性不会溃逃，于是就把他们变成小猪，把别的怪清了小猪自己就会跑，用【最后通牒】收服即可，抓完大地图上还是原来的强力单位。
目前实测抓过巨人、堕落法师，理论龙也能抓。
塞尔达传说王国之泪游戏中有多种不同的坐骑可以使用，每一种坐骑的加成和获取位置都不同，那么塞尔达传说王国之泪坐骑有哪些，一起来看看吧。塞尔达传说王国之泪全坐骑介绍马主要栖息地：海拉鲁平原、阿卡莱高原。特征主要栖息在草原上，从古代起就作为交通工具被人类亲近。但是，野生的马一旦接近人类就会立刻逃走，所以捕
奇迹时代4野怪是游戏中的兵种之一，玩家能通过抓捕来获得，获取后能帮助大家战斗，但是高级野怪的抓捕方式比较困难，下面就为大家分奇迹时代4高级野怪获取方法。奇迹时代4高级野怪抓捕方法抓高级野怪：用【扼杀希望】和【最后通牒】抓野怪，但是大部分强力野怪都有悍不畏死技能，不会逃跑抓不了。信仰魔典里有个自然4阶
红霞岛欧文家族陵墓是游戏中的谈岁玩法，玩家需要解开门口六个图案的谜题才能打开打开，进入后能获得不少将，下面就为大家分享红霞岛欧文家族陵墓开启方法。红霞岛欧文家族陵墓开启方法1、门里面墙上画了6个图案，玩家需要敲6次，敲完后多等一会。2、需要注意的是这个敲是按门铃，门铃在这个大门的门口即可看到。3、玩
暗黑地牢2第四章中的难度比较大，这个章节中的敌人得到了加强，需要大家合理搭配阵容，那么暗黑地牢2第四章直伤队怎么过，一起来看看吧。暗黑地牢2第四章直伤队攻略阵容瘟疫小丑强盗麻风但是打典范瘟疫被典范针对了,连续打了瘟疫6个回合把瘟疫秒了。后面补了个阿三。打法Boss三个阶段人有点麻,而且伤害是真的高,
塞尔达传说王国之泪退魔剑是游戏中的毕业武器之一，这个武器获取难度比较打，需要玩家获得充足的体力才能获得，下面就为为大家分享塞尔达传说王国之泪退魔剑获取方法。塞尔达传说王国之泪退魔剑获取方法大师剑(退魔剑)获取前置条件：两圈体力。获取方法：1.龙之泪主线结束后塞尔达会出现一次，如果错过后续很难寻找，建
死亡岛2游戏中有昼夜时间系统，玩家在晚上外出探索会非常危险，但是能刷不少经验和道具，那么死亡岛2怎么从白天切换到晚上，一起来看看吧。死亡岛2日夜切换方法1、首先在游戏内是无法直接去调节白天和黑夜的。2、小伙伴们需要先解锁游戏中的快速传送功能。3、然后可以直接在传送的时候进行白天黑夜的选择。4、带有D
塞尔达传说王国之泪足迹模式是游戏中的玩法之一，玩家需要完成前置任务才能使用这个模式，那么塞尔达传说王国之泪足迹模式开启条件是什么，一起来看看吧。塞尔达传说王国之泪足迹模式开启方法足迹模式：1.去那个监视堡垒做满嘴单词的那个席卡族小老头和小姑娘给的任务。2.帮小老头送回地图最东北角的古代研究所后西卡石
奇迹时代4奇观是游戏中非常重要的建筑，玩家发现奇观后需要快速占领，之后连接奇观能获得不少加成，下面就为大家分享奇迹时代4奇观连接方法。奇迹时代4奇观连接方法1、一般情况下如果奇观在你的城旁边，可以直接派人去占掉。2、占领之后，小伙伴们就可以直接将奇观进行连接了。3、如果奇观不在你的城旁边，小伙伴们就
塞尔达传说王国之泪黄昏之弓是游戏中很强力的一个远程武器，这把弓的射程很远玩家需要到达指定的位置才能获得，那么塞尔达传说王国之泪黄昏之弓在哪获得，一起来看看吧。塞尔达传说王国之泪黄昏之弓获取方法黄昏之弓：在海拉鲁城堡的最高点。上空中城堡可以用热气球，火龙头(最好加上一个电池)和一个木板，飞起来后进瀑布
塞尔达传说王国之泪游戏中玩家能通过神兽来获取各种技能，每一个神兽技能的效果都不同，那么塞尔达传说王国之泪神兽技能怎么释放，一起来看看吧。塞尔达传说王国之泪神兽技能触发方法1、鸟人你在空中的时候可以按A会出风，雷电需要你走到她旁边按A，然后弓箭引导。2、鱼人是给你一个水盾，要么挡一次伤害，要么把这水盾