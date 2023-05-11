塞尔达传说王国之泪退魔剑在哪获得 大师剑怎么获得

塞尔达传说王国之泪黄昏之弓是游戏中很强力的一个远程武器，这把弓的射程很远玩家需要到达指定的位置才能获得，那么塞尔达传说王国之泪黄昏之弓在哪获得，一起来看看吧。塞尔达传说王国之泪黄昏之弓获取方法黄昏之弓：在海拉鲁城堡的最高点。上空中城堡可以用热气球，火龙头(最好加上一个电池)和一个木板，飞起来后进瀑布

2023-05-10 | 0