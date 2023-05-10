91游戏
网站地图
单机游戏
飞行射击 赛车竞速 益智解谜 街机格斗 体育运动 恋爱经营 RPG冒险 动作冒险
单机资讯
游戏资讯 游戏攻略 游戏视频 软件教程 新作前瞻 业界新闻 游戏评测 八卦杂谈
安卓专区
安卓单机 安卓软件 热门游戏 热门软件
苹果专区
苹果单机 苹果网游 苹果软件 热门游戏 热门软件 最近更新
手游资讯
游戏资讯 游戏攻略 软件教程 精彩视频
问答大全
手机问答 电脑问答 网游问答 手游问答 单机问答
工具软件
网络软件 系统工具 聊天软件 应用软件 多媒体类 图像软件 行业软件 编程开发 安全软件 驱动下载 游戏辅助 游戏补丁 手机软件
专辑大全
专题合集 游戏专辑 手游专题 苹果合集
游戏排行 | 加入收藏
91单机 > 游戏资讯 > 游戏攻略> > 正文

奇迹时代4怎么连接奇观 奇观怎么占领

2023-05-10 09:10:21来源：互联网编辑：佚名

奇迹时代4奇观是游戏中非常重要的建筑，玩家发现奇观后需要快速占领，之后连接奇观能获得不少加成，下面就为大家分享奇迹时代4奇观连接方法。

奇迹时代4奇观连接方法

1、一般情况下如果奇观在你的城旁边，可以直接派人去占掉。

2、占领之后，小伙伴们就可以直接将奇观进行连接了。

3、如果奇观不在你的城旁边，小伙伴们就需要在城旁边拍哨站。

4、通过哨站可以占领很大范围的地区，这样就可以很好的占领奇观。

5、最终小伙伴们就可以通过哨站，直接与奇观建立连接了。

精彩推荐

推荐阅读

塞尔达传说王国之泪怎么开启足迹模式

塞尔达传说王国之泪怎么开启足迹模式

塞尔达传说王国之泪足迹模式是游戏中的玩法之一，玩家需要完成前置任务才能使用这个模式，那么塞尔达传说王国之泪足迹模式开启条件是什么，一起来看看吧。塞尔达传说王国之泪足迹模式开启方法足迹模式：1.去那个监视堡垒做满嘴单词的那个席卡族小老头和小姑娘给的任务。2.帮小老头送回地图最东北角的古代研究所后西卡石

2023-05-10|0

奇迹时代4怎么连接奇观 奇观怎么占领

奇迹时代4怎么连接奇观 奇观怎么占领

奇迹时代4奇观是游戏中非常重要的建筑，玩家发现奇观后需要快速占领，之后连接奇观能获得不少加成，下面就为大家分享奇迹时代4奇观连接方法。奇迹时代4奇观连接方法1、一般情况下如果奇观在你的城旁边，可以直接派人去占掉。2、占领之后，小伙伴们就可以直接将奇观进行连接了。3、如果奇观不在你的城旁边，小伙伴们就

2023-05-10|0

塞尔达传说王国之泪黄昏之弓怎么获得 黄昏之弓在哪里

塞尔达传说王国之泪黄昏之弓怎么获得 黄昏之弓在哪里

塞尔达传说王国之泪黄昏之弓是游戏中很强力的一个远程武器，这把弓的射程很远玩家需要到达指定的位置才能获得，那么塞尔达传说王国之泪黄昏之弓在哪获得，一起来看看吧。塞尔达传说王国之泪黄昏之弓获取方法黄昏之弓：在海拉鲁城堡的最高点。上空中城堡可以用热气球，火龙头(最好加上一个电池)和一个木板，飞起来后进瀑布

2023-05-10|0

塞尔达传说王国之泪神兽技能怎么用 神兽技能按哪个键

塞尔达传说王国之泪神兽技能怎么用 神兽技能按哪个键

塞尔达传说王国之泪游戏中玩家能通过神兽来获取各种技能，每一个神兽技能的效果都不同，那么塞尔达传说王国之泪神兽技能怎么释放，一起来看看吧。塞尔达传说王国之泪神兽技能触发方法1、鸟人你在空中的时候可以按A会出风，雷电需要你走到她旁边按A，然后弓箭引导。2、鱼人是给你一个水盾，要么挡一次伤害，要么把这水盾

2023-05-09|0

塞尔达传说王国之泪通天术怎么获得 怎么在天上飞

塞尔达传说王国之泪通天术怎么获得 怎么在天上飞

塞尔达传说王国之泪通天术是游戏中的一个飞行技能，这个技能作用非常大能够帮助大家快速探索世界，那么塞尔达传说王国之泪通天术在哪学，一起来看看吧。塞尔达传说王国之泪通天术获取方法通天术：通天术需要在第三座古塔恩巴奇神庙才能解锁，只要进入这个神庙就会解锁。1.按住L键，选择【通天术】就会开启了。2.找到上

2023-05-09|0

奇迹时代4帝权是什么 帝权怎么获得

奇迹时代4帝权是什么 帝权怎么获得

奇迹时代4帝权是游戏中玩家在开拓世界的影响力，是非常重要的系统，能够通过建筑获得，可以兑换各种资源，那么奇迹时代4帝权怎么刷，一起来看看吧。奇迹时代4帝权获取方法帝权是你在尘俗世界中的影响力。主要用途：1.可以通过哨站建立城邦。2.可以夺取已征服的城邦。3.可以购买帝国技能。帝权的获取途径为：开发王

2023-05-09|0

红霞岛锻木厂安全屋的钥匙在哪 锻木厂安全屋怎么开

红霞岛锻木厂安全屋的钥匙在哪 锻木厂安全屋怎么开

红霞岛锻木厂是游戏中的区域之一，在这个区域中有一个安全屋，里面有不少补给可以使用，但是需要先获得安全屋的钥匙才能打开，下面就为大家分享红霞岛锻木厂安全屋钥匙获取方法。红霞岛锻木厂安全屋钥匙获取方法1、首先小伙伴们先站在锻木厂安全屋的门口，然后可以看到旁边有一个车子。2、在车子旁边可以发现一个尸体躺在

2023-05-08|0

奇迹时代4强化地块组合是什么 建筑师营地效率怎么提升

奇迹时代4强化地块组合是什么 建筑师营地效率怎么提升

奇迹时代4强化地块是游戏中的玩法之一，玩家强化地块能够无视地形，但是很多玩家不知道地块强化怎么玩，下面就为大家分享奇迹时代4强化地块使用方法。奇迹时代4强化地块攻略1.游戏里可以造强化地块，强化地块特点是无视地形，比如雪地和地下正常情况只能拍个棚户。但是你要是选的勤勉文化，基地升到二级后，可以把雪地

2023-05-08|0

奇迹时代4四阶动物怎么获得 四阶动物有哪些

奇迹时代4四阶动物怎么获得 四阶动物有哪些

奇迹时代4动物是游戏中的兵种之一，玩家能招募他们来为自己战斗，等阶越高强度越大，那么奇迹时代4四阶动物怎么招募，一起来看看吧。奇迹时代4四阶动物获取方法目前游戏里还没有五阶的动物兵，四阶动物兵共六只：凤凰，克拉肯，白狼，寒冰蜘蛛女族长，猎人蜘蛛女族长，相位猛兽。除了相位猛兽是传送魔典学到的，其他的五

2023-05-08|0

红霞岛信号枪有什么用 信号枪能召唤空投吗

红霞岛信号枪有什么用 信号枪能召唤空投吗

红霞岛信号枪是游戏中的武器之一，这个武器发售后能够对敌人造成一定的伤害，再打特定boss的时候非常好用，那么红霞岛信号枪怎么召唤空投，一起来看看吧。红霞岛信号枪作用介绍信号枪不能召唤空投，只能1、首先使用信号枪是可以直接将吸血鬼点着火。2、然后就可以直接打敌人一个硬直，直接就可以击败敌人不需要在近身

2023-05-06|0

精彩推荐

48小时热评资讯

精华推荐

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏 | 投诉建议：xixing_91danji@foxmail.com

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备2020033320号-1 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号