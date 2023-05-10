奇迹时代4怎么连接奇观 奇观怎么占领

奇迹时代4奇观是游戏中非常重要的建筑，玩家发现奇观后需要快速占领，之后连接奇观能获得不少加成，下面就为大家分享奇迹时代4奇观连接方法。
1、一般情况下如果奇观在你的城旁边，可以直接派人去占掉。
2、占领之后，小伙伴们就可以直接将奇观进行连接了。
3、如果奇观不在你的城旁边，小伙伴们就需要在城旁边拍哨站。
4、通过哨站可以占领很大范围的地区，这样就可以很好的占领奇观。
5、最终小伙伴们就可以通过哨站，直接与奇观建立连接了。
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