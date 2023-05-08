塞尔达传说王国之泪神兽技能怎么用 神兽技能按哪个键

2023-05-09 09:13:16 来源：互联网 编辑：佚名

塞尔达传说王国之泪游戏中玩家能通过神兽来获取各种技能，每一个神兽技能的效果都不同，那么塞尔达传说王国之泪神兽技能怎么释放，一起来看看吧。

塞尔达传说王国之泪神兽技能触发方法

1、鸟人你在空中的时候可以按A会出风，雷电需要你走到她旁边按A，然后弓箭引导。

2、鱼人是给你一个水盾，要么挡一次伤害，要么把这水盾用武器打出去造成水属性伤害。

且水盾可以在沙漠降温，如果过热，对话一下即可消暑。

3、古龙胖子是控制方向的肉弹战车，把胖子射出去造成火属性伤害，都是靠近A一下触发。