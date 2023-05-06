红霞岛锻木厂安全屋的钥匙在哪 锻木厂安全屋怎么开

2023-05-08 09:11:15 来源：互联网 编辑：佚名

红霞岛锻木厂是游戏中的区域之一，在这个区域中有一个安全屋，里面有不少补给可以使用，但是需要先获得安全屋的钥匙才能打开，下面就为大家分享红霞岛锻木厂安全屋钥匙获取方法。

红霞岛锻木厂安全屋钥匙获取方法

1、首先小伙伴们先站在锻木厂安全屋的门口，然后可以看到旁边有一个车子。

2、在车子旁边可以发现一个尸体躺在汽车旁边，在尸体旁边有一个门。

3、在汽车的门上，小伙伴们就可以直接发现一把钥匙。

4、这个钥匙是可以直接获取的，获取之后使用就可以将锻木厂安全屋打开了。