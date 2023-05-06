奇迹时代4强化地块组合是什么 建筑师营地效率怎么提升

2023-05-08 09:08:43 来源：互联网 编辑：佚名

奇迹时代4强化地块是游戏中的玩法之一，玩家强化地块能够无视地形，但是很多玩家不知道地块强化怎么玩，下面就为大家分享奇迹时代4强化地块使用方法。

奇迹时代4强化地块攻略

1.游戏里可以造强化地块，强化地块特点是无视地形，比如雪地和地下正常情况只能拍个棚户。

但是你要是选的勤勉文化，基地升到二级后，可以把雪地的棚户改造成 建造师营地，这是个砖厂，明显要比棚户好不少。

2.单独的建筑师营地效率是否能提升一下呢?

答案是可以的，首先物质魔典的一阶两本特色建筑都是砖厂，那么只需要前两本都选物质魔典，然后找三块互相相连的垃圾地块。

3.一般垃圾是指不含魔力水晶，魔力水晶的地块一般改造成管道或者研究所，不然城里有的建筑造不了，分别改造成三种特色砖厂，效果就很可观了。

4.同理，封建文化是特殊农田，因此尽量找含有特殊农田的魔典， 野蛮文化是木厂，黑暗好像是管道。