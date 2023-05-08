奇迹时代4四阶动物怎么获得 四阶动物有哪些

2023-05-08 09:05:49 来源：互联网 编辑：佚名

奇迹时代4动物是游戏中的兵种之一，玩家能招募他们来为自己战斗，等阶越高强度越大，那么奇迹时代4四阶动物怎么招募，一起来看看吧。

奇迹时代4四阶动物获取方法

目前游戏里还没有五阶的动物兵，四阶动物兵共六只：凤凰，克拉肯，白狼，寒冰蜘蛛女族长，猎人蜘蛛女族长，相位猛兽。

除了相位猛兽是传送魔典学到的，其他的五只都可以通过活力魔典的召唤高级动物技能入手，这个技能的描述虽然是召唤一个随机的三阶动物兵，但实际上他和召唤狂野动物的效果是一样的，也就是说小概率可以召唤四阶动物和被召唤动物类型和选择的地形有关。

所以只要我们在想要的动物对应的地形上来用这个技能就能入手四阶动物兵啦，而且实测概率非常高，基本在50%左右。

首先是克拉肯，这个很简单在海洋地形放技能就行，能召唤出三阶深海尼姆和四阶克拉肯，差不多二分之一概率就出。

寒冰蜘蛛也很简单，在雪地召唤就行，能出三阶雷霆鸟和四阶寒冰蜘蛛，也是二分之一概率。

凤凰也是相对很好获得的，在焦土地形召唤 能出三阶梦魇兽和四阶凤凰 概率也还是蛮大的。

猎人蜘蛛，这个基本除了海洋雪地焦土地形其他哪儿都会出，但是恶心的是这些地块和他一起刷新的不下三种三阶，个人测试感觉丛林和河流地形概率貌似高点。

最难出的白狼，按它的介绍它应该在地上各种地形都能出但是实测概率低的可怕，我在地上每种地形几十次的测试中只在沼泽出过一只。