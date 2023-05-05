红霞岛金色武器在哪刷 传说武器怎么获得

塞尔达传说王国之泪弓箭是游戏中非常实用的远程武器，玩家使用弓需要消耗箭矢才能发射，那么塞尔达传说王国之泪弓箭在哪获得，一起来看看吧。塞尔达传说王国之泪弓箭获取方法1.木弓的获取位置在时之神殿门口的魔像这里，打败兵队魔像即可获得木弓，顺便还能获得盾牌。2.木箭在时之神殿的右方，直接跳下去到地面就能看到

2023-05-05 | 0