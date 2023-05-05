战争传说强力队友怎么招募 队伍怎么搭配

2023-05-05 09:15:17 来源：互联网 编辑：佚名

战争传说游戏中玩家开局需要选择四名佣兵进行开荒，在开荒的过程中能够招募不少强力的队友帮助战斗，每一个队友的职业都不同，那么战争传说队伍怎么组合，一起来看看吧。

战争传说队伍搭配方法

一开始队伍优缺点合理搭配，个人建议队伍优点选择增加10%生命。

缺点选择睡眠多10%偷袭，因为在新地图你抓到阿尔法狼以后点【守夜狼】技能会抵消掉这10%危险。

其次招人的时候右键点击可以看特质，选符合你角色升级定位的特质，一定战斗后角色会解锁其他特质，佣兵培训营可以买技能学习书、技能升级书。

很多人物基础属性是固定的，升级有些技能加1，有些技能加2，也是随机的，非要刻意培养得SL出自己要的技能点才能选到加2。

重甲保护者是队伍坦克。

刺客是在中甲的破甲锤兵破防后背刺。

斧兵可以骚扰对方刺客和弓兵。

弓兵可以配合矛兵形成象棋里双马互保，技能点靠近队友给临时勇气点。