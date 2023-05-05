战争传说强力队友怎么招募 队伍怎么搭配

战争传说游戏中玩家开局需要选择四名佣兵进行开荒，在开荒的过程中能够招募不少强力的队友帮助战斗，每一个队友的职业都不同，那么战争传说队伍怎么组合，一起来看看吧。
一开始队伍优缺点合理搭配，个人建议队伍优点选择增加10%生命。
缺点选择睡眠多10%偷袭，因为在新地图你抓到阿尔法狼以后点【守夜狼】技能会抵消掉这10%危险。
其次招人的时候右键点击可以看特质，选符合你角色升级定位的特质，一定战斗后角色会解锁其他特质，佣兵培训营可以买技能学习书、技能升级书。
很多人物基础属性是固定的，升级有些技能加1，有些技能加2，也是随机的，非要刻意培养得SL出自己要的技能点才能选到加2。
刺客是在中甲的破甲锤兵破防后背刺。
斧兵可以骚扰对方刺客和弓兵。
弓兵可以配合矛兵形成象棋里双马互保，技能点靠近队友给临时勇气点。
战争传说游戏中玩家开局需要选择四名佣兵进行开荒，在开荒的过程中能够招募不少强力的队友帮助战斗，每一个队友的职业都不同，那么战争传说队伍怎么组合，一起来看看吧。战争传说队伍搭配方法一开始队伍优缺点合理搭配，个人建议队伍优点选择增加10%生命。缺点选择睡眠多10%偷袭，因为在新地图你抓到阿尔法狼以后点【
塞尔达传说王国之泪弓箭是游戏中非常实用的远程武器，玩家使用弓需要消耗箭矢才能发射，那么塞尔达传说王国之泪弓箭在哪获得，一起来看看吧。塞尔达传说王国之泪弓箭获取方法1.木弓的获取位置在时之神殿门口的魔像这里，打败兵队魔像即可获得木弓，顺便还能获得盾牌。2.木箭在时之神殿的右方，直接跳下去到地面就能看到
塞尔达传说王国之泪风之神殿是游戏中的发玩法之一，玩家在利特村领取任务后需要前往神殿完成，那么塞尔达传说王国之泪风之神殿怎么过，一起来看看吧。塞尔达传说王国之泪风之神殿攻略风之神殿：1.去利特村找丘栗聊天接任务。2.告知飞去对面有两团篝火的地方林中小屋寻找队长。3.沿着队长说的去矿洞找丘栗。4.找大杉
战争传说L区中有个古墓可以探索，玩家能在古墓中探索获得宝物，但是需要完成前置条件才能解锁，那么战争传说L区古墓怎么进去，一起来看看吧。战争传说L区古墓开启条件L区古墓主线打通才开放。去地图中间顽石法庭救逃兵，南边鬼村救人，带20个木头去北边村子，东北侧小屋护送教授抓鬼影兽群，最后去大追踪者营地，然后
大侠立志传结缘是游戏中的成就之一，这个从就需要玩家和游戏中的女npc提升好感，全部完成后即可解锁成就，那么大侠立志传结缘成就怎么完成，一起来看看吧。大侠立志传结缘成就攻略1.开局天赋盟主，财大气粗，千王之王，圣贤传人，四个天赋必备第五个看个人，扮猪吃虎和天煞孤星都可，主要是降低肝度，50级足够毕业了
战争传说游戏中佣兵能够学习各种战斗技能，不同的战斗技能可以通过升级或者技能书来获得，但是数量有限，玩家能通过修改代码的方式来获得技能，下面就为大家分享战争传说技能添加方法。战争传说技能添加方法分享1.首先是定义想要的技能手册，例如在export.zh中找到急救2.然后在data.cdb搜索这技能的英
死亡岛2独家是游戏中的一个支线任务，这个任务流程比较长，需要玩家获得相关道具才能完成，那么死亡岛2独家任务怎么做，一起来看看吧。死亡岛2独家任务攻略1.玩家在瑟林酒店对面的新闻办公室旁可以听到来自新闻办公室的求救声触发独家的支线任务。2.来到大楼后面通过箱子上到二层平台，消灭丧尸后打破前方的玻璃进入
崩坏星穹铁道游戏中玩家能够搭配多种角色组成队伍，搭配队伍后可以给不同的角色选择站位，这样方便玩家在战斗中进行操作，那么崩坏星穹铁道站位怎么选择，一起来看看吧。崩坏星穹铁道队伍站位调整攻略在队伍中拥有可对敌人施加嘲讽状态的角色或者获得火主(主角存护命途需开拓等级到达24级并击败可可利亚)的前提下。建议
崩坏星穹铁道祖辈的钻头是游戏中的支线任务，这个任务需要玩家完成前置条件才能触发，那么崩坏星穹铁道祖辈的钻头任务怎么完成，一起来看看吧。崩坏星穹铁道祖辈的钻头任务攻略任务概述：帮助茉莉，寻找到祖辈的钻头任务奖励：60星琼，200冬城盾预计用时：20分钟注意事项：(1)等级来到27级后，来到雅利洛-Ⅵ就
大侠立志传失心腐智丹是游戏中新增的道具之一，玩家需要完成前置条件才能获得，使用后会触发特殊效果，那么大侠立志传失心腐智丹怎么获得，一起来看看吧。大侠立志传失心腐智丹获取方法失心腐智丹：携带初始特征“武林霸主”，成功挑战“扶摇子”胜利后可获得。效果：胁迫掌门入队，会持续一段时间。效果结束后“掌门”离队