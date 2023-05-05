塞尔达传说王国之泪弓箭怎么用 怎么获得弓箭

2023-05-05 09:12:03 来源：互联网 编辑：佚名

塞尔达传说王国之泪弓箭是游戏中非常实用的远程武器，玩家使用弓需要消耗箭矢才能发射，那么塞尔达传说王国之泪弓箭在哪获得，一起来看看吧。

塞尔达传说王国之泪弓箭获取方法

1. 木弓的获取位置在时之神殿门口的魔像这里，打败兵队魔像即可获得木弓，顺便还能获得盾牌。

2. 木箭在时之神殿的右方，直接跳下去到地面就能看到，这里周围散落大量的木箭，直接捡起来就可以了。

3. 操作弓箭的射击方法是按ZR瞄准，放开就可以射击了，瞄准的时候还会提示剩下多少木箭。