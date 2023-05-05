塞尔达传说王国之泪风之神殿任务怎么做 五八索谜题怎么解

2023-05-05 09:09:55 来源：互联网 编辑：佚名

塞尔达传说王国之泪风之神殿是游戏中的发玩法之一，玩家在利特村领取任务后需要前往神殿完成，那么塞尔达传说王国之泪风之神殿怎么过，一起来看看吧。

塞尔达传说王国之泪风之神殿攻略

风之神殿：

1. 去利特村找丘栗聊天接任务。

2. 告知飞去对面有两团篝火的地方 林中小屋 寻找队长。

3. 沿着队长说的 去矿洞找丘栗。

4. 找大杉树 打魔鸟 帮邱拿到弓箭 组长出现让你去找天空船。

5. 去大风那块 边上船一个一个跳着上去 在大平台上有个祝福神庙 走到最高处船上 从漩涡中心跳进去 到达风之神殿。

6. 风之神殿先找五把钥匙 钥匙位置地图都有标注。

第一把锁 从中间吹风的地方起飞 飞到最高的建筑物的顶上 有2个铁门 用技能手拉开 跳下 右边的凹陷是锁 用栗丘的技能扇一下就完成 从左边的凹陷穿上出去。

第二把锁 在神殿一楼 用根木棍和不完整的转轮拼起来 转一下就开了。

第三 四把锁 从飞船外面的类似翅膀的地方进去 左右各一个。

第五把锁在船底 注意底下2层锁的位置 从翅膀上飞过去即可 这个只能飞过去 内部过不去。

开完锁打个类似蜈蚣的东西 身上有3个圆环 都击碎进入第二形态 也是三个圆环整体上比较简单 注意一定要准备好弓和箭 数量要多 箭最好要50支以上。