战争传说L区古墓怎么开启 L区古墓开放条件是什么

战争传说L区中有个古墓可以探索，玩家能在古墓中探索获得宝物，但是需要完成前置条件才能解锁，那么战争传说L区古墓怎么进去，一起来看看吧。
L区古墓主线打通才开放。
去地图中间顽石法庭救逃兵，南边鬼村救人，带20个木头去北边村子，东北侧小屋护送教授抓鬼影兽群，最后去大追踪者营地，然后就能进古墓了。
古墓是按英文首字母来的，除了最南边的阿尔特林郡是country of xxx所以叫C区(也可以叫A区)其他的应该都是好认的。
死亡岛2独家是游戏中的一个支线任务，这个任务流程比较长，需要玩家获得相关道具才能完成，那么死亡岛2独家任务怎么做，一起来看看吧。死亡岛2独家任务攻略1.玩家在瑟林酒店对面的新闻办公室旁可以听到来自新闻办公室的求救声触发独家的支线任务。2.来到大楼后面通过箱子上到二层平台，消灭丧尸后打破前方的玻璃进入
崩坏星穹铁道游戏中玩家能够搭配多种角色组成队伍，搭配队伍后可以给不同的角色选择站位，这样方便玩家在战斗中进行操作，那么崩坏星穹铁道站位怎么选择，一起来看看吧。崩坏星穹铁道队伍站位调整攻略在队伍中拥有可对敌人施加嘲讽状态的角色或者获得火主(主角存护命途需开拓等级到达24级并击败可可利亚)的前提下。建议
崩坏星穹铁道祖辈的钻头是游戏中的支线任务，这个任务需要玩家完成前置条件才能触发，那么崩坏星穹铁道祖辈的钻头任务怎么完成，一起来看看吧。崩坏星穹铁道祖辈的钻头任务攻略任务概述：帮助茉莉，寻找到祖辈的钻头任务奖励：60星琼，200冬城盾预计用时：20分钟注意事项：(1)等级来到27级后，来到雅利洛-Ⅵ就
大侠立志传失心腐智丹是游戏中新增的道具之一，玩家需要完成前置条件才能获得，使用后会触发特殊效果，那么大侠立志传失心腐智丹怎么获得，一起来看看吧。大侠立志传失心腐智丹获取方法失心腐智丹：携带初始特征“武林霸主”，成功挑战“扶摇子”胜利后可获得。效果：胁迫掌门入队，会持续一段时间。效果结束后“掌门”离队
大侠立志传点穴是游戏中的玩法之一，玩家能通过点穴快速处理对手，等级越高成功率越大，那么大侠立志传点穴怎么刷等级，一起来看看吧。大侠立志传点穴升级攻略1.点穴多带点吃的去卡丁小姐位置可以无限点穴，偷东西失败就能解穴，就是很费体力所以要多带吃的。2.点穴找四娘练，点了之后上楼她就醒。经商超简单，去夜摩坊
大侠立志传游戏中玩家能在城镇中触发如花剧情，这个剧情玩家需要在白天和npc对话出发，那么大侠立志传如花大侠立志传如花剧情任务怎么做，一起来看看吧。大侠立志传如花剧情任务攻略注意只有白天才能在城里撞见(卯时以后)，每天暗取一次后就消失(隔天再来)锦衣女子(如花)大概在繁花似锦楼前面的商铺一带。见面直接
生化危机4重制版请勿干扰施工是游戏中的成就之一，这个从就需要玩家在第十四章让艾什莉用起重机的铁球砸人，那么生化危机4重制版请勿干扰施工成就怎么做，一起来看看吧。生化危机4重制版请勿干扰施工成就攻略答：用起重机的铁球击败5名敌人。1、第14章阿什莉使用起重机，你操控里昂把敌人引到墙壁敲击处。2、用手枪
生化危机4重制版枪械狂人是游戏中的成就之一，这个从就需要玩家手机游戏中的所有武器才能完成，包含隐藏武器，那么生化危机4重制版枪械狂人成就怎么做，一起来看看吧。生化危机4重制版枪械狂人成就攻略收集所有的武器。1、涉及到多个奖励任务的武器，如通关评价等级挑战，城主人偶挑战。2、在游戏可以获得的奖励武器有
战争传说意志是游戏中角色的属性之一，这个属性玩家能通过加点提升，数值越高佣兵的士气越高，那么战争传说意志有什么效果，一起来看看吧。战争传说意志作用介绍单位的意志数值需有12才可激活在濒死状态下有1次存活下来的机会，而队伍整体的意志数值越高，在战斗中就越容易获得士气值的加成效果，另外队伍整体的意志数值
战争传说商栈是游戏中的建筑之一，玩家需要完成前置条件才能建造，之后可以派遣军队进行驻扎，下面就为大家分享战争传说商栈使用评分法。战争传说商栈作用介绍1.商栈里有无限容量的箱子可存放物品，每个商栈里可存放3个单位;2.俘虏与动物目前无法存放在商栈里，存放在商栈里的单位无需支付工资和消耗食物;3.点击商