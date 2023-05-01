战争传说L区古墓怎么开启 L区古墓开放条件是什么

2023-05-04 09:30:15 来源：互联网 编辑：佚名

战争传说L区中有个古墓可以探索，玩家能在古墓中探索获得宝物，但是需要完成前置条件才能解锁，那么战争传说L区古墓怎么进去，一起来看看吧。

战争传说L区古墓开启条件

L区古墓主线打通才开放。

去地图中间顽石法庭救逃兵，南边鬼村救人，带20个木头去北边村子，东北侧小屋护送教授抓鬼影兽群，最后去大追踪者营地，然后就能进古墓了。

古墓是按英文首字母来的，除了最南边的阿尔特林郡是country of xxx所以叫C区(也可以叫A区)其他的应该都是好认的。