战争传说怎么用代码刷技能点 技能手册代码是什么

2023-05-04 09:20:56 来源：互联网 编辑：佚名

战争传说游戏中佣兵能够学习各种战斗技能，不同的战斗技能可以通过升级或者技能书来获得，但是数量有限，玩家能通过修改代码的方式来获得技能，下面就为大家分享战争传说技能添加方法。

战争传说技能添加方法分享

1.首先是定义想要的技能手册，例如在export.zh中找到急救

2.然后在data.cdb搜索这技能的英文例如搜索急救FirstAid往下都是技能找到想要的技能。

3.再换到data.cdb中搜索FirstAidManual，复制这段代码，把FirstAidManual，改成你要的技能名字xxxManual。

4.然后下面的skill改成你加的xxx技能。

5.搜索"item":，"BaseArmorCommonCraft"，这是破布衫的代码，复制这一段。

6.然后把BaseArmorCommonCraft改成你想要的技能手册代码，也就是新定义的xxxManual例如原本的FirstAidManual，改成你新加的xxxManual，现在就是不知道添加上限是多少。