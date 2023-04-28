崩坏星穹铁道队伍站位怎么调整 坦克放在几号位

崩坏星穹铁道游戏中玩家能够搭配多种角色组成队伍，搭配队伍后可以给不同的角色选择站位，这样方便玩家在战斗中进行操作，那么崩坏星穹铁道站位怎么选择，一起来看看吧。
在队伍中拥有可对敌人施加嘲讽状态的角色或者获得火主(主角存护命途需开拓等级到达24级并击败可可利亚)的前提下。
建议将该角色(或者火主)放至1号位或者4号位。
游戏中的敌人在攻击时会具有三种目标选择模式:单体目标,全体目标以及三体目标，这里的站位技巧仅针对三体目标。
被施加嘲讽状态的敌人在选择三体目标攻击时会以单个角色为目标选择同时攻击其左右目标，暨同时攻击1、2、3号站位位角色或2、3、4号站位位角色。
但如果目标角色在1号位或者4号位的话，就使敌人在选择三体目标是只能攻击到1、2号位或者是3、4号位，可以让我们的一名角色少受到伤害，同时可以控制其能量回升。
大侠立志传失心腐智丹是游戏中新增的道具之一，玩家需要完成前置条件才能获得，使用后会触发特殊效果，那么大侠立志传失心腐智丹怎么获得，一起来看看吧。大侠立志传失心腐智丹获取方法失心腐智丹：携带初始特征“武林霸主”，成功挑战“扶摇子”胜利后可获得。效果：胁迫掌门入队，会持续一段时间。效果结束后“掌门”离队
大侠立志传点穴是游戏中的玩法之一，玩家能通过点穴快速处理对手，等级越高成功率越大，那么大侠立志传点穴怎么刷等级，一起来看看吧。大侠立志传点穴升级攻略1.点穴多带点吃的去卡丁小姐位置可以无限点穴，偷东西失败就能解穴，就是很费体力所以要多带吃的。2.点穴找四娘练，点了之后上楼她就醒。经商超简单，去夜摩坊
大侠立志传游戏中玩家能在城镇中触发如花剧情，这个剧情玩家需要在白天和npc对话出发，那么大侠立志传如花大侠立志传如花剧情任务怎么做，一起来看看吧。大侠立志传如花剧情任务攻略注意只有白天才能在城里撞见(卯时以后)，每天暗取一次后就消失(隔天再来)锦衣女子(如花)大概在繁花似锦楼前面的商铺一带。见面直接
生化危机4重制版请勿干扰施工是游戏中的成就之一，这个从就需要玩家在第十四章让艾什莉用起重机的铁球砸人，那么生化危机4重制版请勿干扰施工成就怎么做，一起来看看吧。生化危机4重制版请勿干扰施工成就攻略答：用起重机的铁球击败5名敌人。1、第14章阿什莉使用起重机，你操控里昂把敌人引到墙壁敲击处。2、用手枪
生化危机4重制版枪械狂人是游戏中的成就之一，这个从就需要玩家手机游戏中的所有武器才能完成，包含隐藏武器，那么生化危机4重制版枪械狂人成就怎么做，一起来看看吧。生化危机4重制版枪械狂人成就攻略收集所有的武器。1、涉及到多个奖励任务的武器，如通关评价等级挑战，城主人偶挑战。2、在游戏可以获得的奖励武器有
战争传说意志是游戏中角色的属性之一，这个属性玩家能通过加点提升，数值越高佣兵的士气越高，那么战争传说意志有什么效果，一起来看看吧。战争传说意志作用介绍单位的意志数值需有12才可激活在濒死状态下有1次存活下来的机会，而队伍整体的意志数值越高，在战斗中就越容易获得士气值的加成效果，另外队伍整体的意志数值
战争传说商栈是游戏中的建筑之一，玩家需要完成前置条件才能建造，之后可以派遣军队进行驻扎，下面就为大家分享战争传说商栈使用评分法。战争传说商栈作用介绍1.商栈里有无限容量的箱子可存放物品，每个商栈里可存放3个单位;2.俘虏与动物目前无法存放在商栈里，存放在商栈里的单位无需支付工资和消耗食物;3.点击商
战争传说酒鬼是游戏中的一个负面buff，佣兵中有酒鬼特质会在休息中喝酒，不然会降低队伍的心情，那么战争传说怎么取消酒鬼特质，一起来看看吧。战争传说酒鬼特质消除方法只需在营地里连续10次休息时都不喝酒就可解除掉酒鬼的特质了。战争传说(Wartales)是一款开放世界RPG游戏，你将带领一群雇佣兵在浩大
战争传说德龙巴赫古墓是游戏中的副本之一，这个副本的boss难度很大，建议玩家提升到一定等级在进行挑战，那么战争传说德龙巴赫古墓boss怎么打，一起来看看吧。战争传说德龙巴赫古墓boss打法德龙巴赫古墓boss自适应难度，5、6级队伍打8级boss，主要关键点有2个：1.盟友狂热信徒阿扎拉狼牙棒攻击后
死亡岛2游戏已经发售了，很多玩家都已经下载游戏开始体验，但是不少购买epic版的玩家进入游戏后发现没有声音，下面就为大家发现死亡岛2epic版声音设置方法。死亡岛2epic版没声音怎么处理原因一：1、电脑可能没有内置音响;2、查看是否插好耳机，重新拔插一些耳机试试。原因二：1、耳机驱动损坏导致耳机没