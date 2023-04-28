崩坏星穹铁道队伍站位怎么调整 坦克放在几号位

2023-05-01 09:03:24 来源：互联网 编辑：佚名

崩坏星穹铁道游戏中玩家能够搭配多种角色组成队伍，搭配队伍后可以给不同的角色选择站位，这样方便玩家在战斗中进行操作，那么崩坏星穹铁道站位怎么选择，一起来看看吧。

崩坏星穹铁道队伍站位调整攻略

在队伍中拥有可对敌人施加嘲讽状态的角色或者获得火主(主角存护命途需开拓等级到达24级并击败可可利亚)的前提下。

建议将该角色(或者火主)放至1号位或者4号位。

游戏中的敌人在攻击时会具有三种目标选择模式:单体目标,全体目标以及三体目标，这里的站位技巧仅针对三体目标。

被施加嘲讽状态的敌人在选择三体目标攻击时会以单个角色为目标选择同时攻击其左右目标，暨同时攻击1、2、3号站位位角色或2、3、4号站位位角色。

但如果目标角色在1号位或者4号位的话，就使敌人在选择三体目标是只能攻击到1、2号位或者是3、4号位，可以让我们的一名角色少受到伤害，同时可以控制其能量回升。