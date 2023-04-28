崩坏星穹铁道祖辈的钻头任务怎么做 祖辈的钻头任务怎么触发

崩坏星穹铁道祖辈的钻头是游戏中的支线任务，这个任务需要玩家完成前置条件才能触发，那么崩坏星穹铁道祖辈的钻头任务怎么完成，一起来看看吧。
任务概述：帮助茉莉，寻找到祖辈的钻头
任务奖励：60星琼，200冬城盾
预计用时：20分钟
注意事项：
(1)等级来到27级后，来到雅利洛-Ⅵ就会收到短信
(2)需要完成前置任务失控后，才能接取
3)秘境较为麻烦(不能开地图)。
1，任务通过短信接取，回复完后自动接取
2，来到行政区的机械屋，与茉莉对话
3，跟随指引，前往书店寻找佩拉
4，然后进入秘境完成解谜即可
5，完成解谜后，回到机械屋，与茉莉对话，至此任务完结。
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战争传说意志是游戏中角色的属性之一，这个属性玩家能通过加点提升，数值越高佣兵的士气越高，那么战争传说意志有什么效果，一起来看看吧。战争传说意志作用介绍单位的意志数值需有12才可激活在濒死状态下有1次存活下来的机会，而队伍整体的意志数值越高，在战斗中就越容易获得士气值的加成效果，另外队伍整体的意志数值
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