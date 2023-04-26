生化危机4重制版请勿干扰施工成就怎么完成 起重机的铁球怎么砸人

生化危机4重制版请勿干扰施工是游戏中的成就之一，这个从就需要玩家在第十四章让艾什莉用起重机的铁球砸人，那么生化危机4重制版请勿干扰施工成就怎么做，一起来看看吧。
答：用起重机的铁球击败5名敌人。
1、第14章阿什莉使用起重机，你操控里昂把敌人引到墙壁敲击处。
2、用手枪或是闪光弹把敌人定住，敲击的时候要躲开铁球对里昂也有伤害。
3、铁球有伤害但是不高，拉怪拉到铁球移动的路径上，被铁球弄死的怪就算一个共要5个。
4、主要考验的是玩家的走位和对怪的控制能力，主要是怪多难控制球伤害低，比较考验耐心。
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