战争传说意志属性有什么用 怎么提升士气

2023-04-27 09:07:48 来源：互联网 编辑：佚名

战争传说意志是游戏中角色的属性之一，这个属性玩家能通过加点提升，数值越高佣兵的士气越高，那么战争传说意志有什么效果，一起来看看吧。

战争传说意志作用介绍

单位的意志数值需有12才可激活在濒死状态下有1次存活下来的机会，而队伍整体的意志数值越高，在战斗中就越容易获得士气值的加成效果，另外队伍整体的意志数值需达80或以上才可进入L区的被诅咒村庄里探索。