战争传说商栈怎么使用 商栈怎么建造

2023-04-26 09:13:49 来源：互联网 编辑：佚名

战争传说商栈是游戏中的建筑之一，玩家需要完成前置条件才能建造，之后可以派遣军队进行驻扎，下面就为大家分享战争传说商栈使用评分法。

战争传说商栈作用介绍

1. 商栈里有无限容量的箱子可存放物品，每个商栈里可存放3个单位;

2. 俘虏与动物目前无法存放在商栈里，存放在商栈里的单位无需支付工资和消耗食物;

3. 点击商栈里的NPC可快速旅行去到其他区域的商栈，前提是另1个区域的商栈需已建造了才行