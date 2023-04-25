战争传说酒鬼特质怎么消除 怎么让队友戒酒

2023-04-26 09:10:42 来源：互联网 编辑：佚名

战争传说酒鬼是游戏中的一个负面buff，佣兵中有酒鬼特质会在休息中喝酒，不然会降低队伍的心情，那么战争传说怎么取消酒鬼特质，一起来看看吧。

战争传说酒鬼特质消除方法

只需在营地里连续10次休息时都不喝酒就可解除掉酒鬼的特质了。

战争传说(Wartales)是一款开放世界 RPG 游戏，你将带领一群雇佣兵在浩大的中世纪宇宙中进行探索，寻觅财富。探索世界，招募同伴，领取赏金，揭开先民之墓的秘密!