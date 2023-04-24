战争传说梦魇怎么触发 梦魇什么时候出来

2023-04-25 09:13:20 来源：互联网 编辑：佚名

战争传说梦魇是游戏中的精英怪，这个怪物非常难打，击杀后能获得不少材料，但是只会在特定的时间中出现，那么战争传说梦魇在哪里，一起来看看吧。

战争传说梦魇位置

1. 一般是晚上的森林里，一片发光的白雾就是。

2. 晚上看到白雾里有东西发白光就冲进去，然后第一回合不要把敌人杀光，第二回合梦魇就会出场。