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战争传说逃避审判任务怎么完成 逃避审判任务选那边

2023-04-25 09:11:02来源：互联网编辑：佚名

战争传说逃避审判是游戏中的一个主线任务之一，这个任务需要玩家在两个不同的阵营中选择其中一方，那么战争传说逃避审判任务怎么做，一起来看看吧。

战争传说逃避审判任务攻略

新阿斯赛尔市场，一群圣教军正在戒严盘查，宁可错杀也不愿放过任何一个异教徒，市长夫人鬼鬼祟祟地把佣兵们叫到了四下无人的地方，她告诉佣兵们——酒馆被审判雷霆劈过之后，酒馆老板为了逃避圣教军的审判就逃跑了，市长夫人希望佣兵们能救助这个可怜的老板，而老板的下落，自然就要问那些在外游荡搜索异教徒的圣教军了。

在询问搜捕异教徒的队长时，她听闻这个老板的事情勃然大怒，咬定这个老板就是异教徒，让佣兵们不要插手。

选项：

假装虔诚：用声望探听下落(无影响)

战斗暴力撬开她的嘴(无影响)

获得消息后，佣兵们来到了位于雪山的勇士塔，和驻扎在这里的上尉交谈后并没有什么有效的消息，于是佣兵们深入雪山搜索老板的踪迹，最终在恩特斯山洞穴里发现了正在独力在白熊爪下挣扎的老板。

将白熊杀死后，吓尿的老板蹲在地上不停地忏悔着自己黑心经营的过错。

选项：

帮老板想办法开脱，他的奴隶顶罪，自己好回到新阿斯赛尔——阿拉渣+1

带老板回审判庭接受审判——审判庭+1

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