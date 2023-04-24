死亡岛2在哪设置中文 中文怎么调

死亡岛2是一款第一人称动作冒险游戏，很多玩家都已经下载了游戏开始体验，但是不少玩家进入游戏发现界面是英文的，那么死亡岛2中文怎么设置，一起来看看吧。
1、死亡岛2游戏支持简体中文以及字幕的;
2、通过设置epic平台或者游戏内设置改语言。
死亡岛2中文设置方法：
PC：
1、打开epic平台，点击右上角设置，将语言修改为中文。
2、在死亡岛2游戏中，点击设置(option)，找到语言(language)，选择中文(chinese)。
主机：
1、打开主机界面，点击右上角齿轮设置选项;
2、点击主机选项;
3、选择语言菜单;
4、将主机语言修改为简体中文。
5、最后打开游戏切换中文即可。
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