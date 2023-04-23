战争传说怎么管理俘虏 俘虏逃走了怎么办

2023-04-23 09:20:36 来源：互联网 编辑：佚名

战争传说游戏中玩家在战斗中削减敌人一定血量，能使用道具在背后抓住敌人，之后可以选择将俘虏出售或者招募到队伍中，那么战争传说俘虏怎么处理，一起来看看吧。

战争传说俘虏管理方法

抓来的奴隶有伤不治，减少20%出逃概率，奴隶坐火堆，身边多一个佣兵减少20%出逃，营地有个装备小板凳，减少10%出逃。

你可以自己看着搭配一下不让奴隶逃跑就行了，可以让奴隶学习钓鱼学者诗人厨师这几个副业给你干活，营地装备还有个枷锁，专门防止奴隶逃跑的，但是不知道挂枷锁上的奴隶能不能干活。

把几个工作项目排列在一起，工作人员可以看管俘虏，比如把制皮架、腌肉架和酿酒桶放在一排，两边放自己的队员，中间夹一个囚犯，是能起到看管俘虏的效果的。