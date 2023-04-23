战争传说怎么管理俘虏 俘虏逃走了怎么办

战争传说游戏中玩家在战斗中削减敌人一定血量，能使用道具在背后抓住敌人，之后可以选择将俘虏出售或者招募到队伍中，那么战争传说俘虏怎么处理，一起来看看吧。
抓来的奴隶有伤不治，减少20%出逃概率，奴隶坐火堆，身边多一个佣兵减少20%出逃，营地有个装备小板凳，减少10%出逃。
你可以自己看着搭配一下不让奴隶逃跑就行了，可以让奴隶学习钓鱼学者诗人厨师这几个副业给你干活，营地装备还有个枷锁，专门防止奴隶逃跑的，但是不知道挂枷锁上的奴隶能不能干活。
把几个工作项目排列在一起，工作人员可以看管俘虏，比如把制皮架、腌肉架和酿酒桶放在一排，两边放自己的队员，中间夹一个囚犯，是能起到看管俘虏的效果的。
战争传说游戏中玩家在战斗中削减敌人一定血量，能使用道具在背后抓住敌人，之后可以选择将俘虏出售或者招募到队伍中，那么战争传说俘虏怎么处理，一起来看看吧。战争传说俘虏管理方法抓来的奴隶有伤不治，减少20%出逃概率，奴隶坐火堆，身边多一个佣兵减少20%出逃，营地有个装备小板凳，减少10%出逃。你可以自己看
战争传说钥匙是游戏中非常重要的道具，在地图中有些箱子不能用撬锁工具打开，需要使用对应的钥匙才能开启，那么战争传说要是怎么获得，一起来看看吧。战争传说钥匙获取方法古墓里有金箱子，如果当时你包里有精致钥匙和金钥匙，那个金箱子会消耗精致钥匙打开。
生化危机4重制版佣兵模式是游戏中的玩法之一，玩家在里面选择角色完成挑战能解锁奖励，但是很多玩家没有佣兵模式，下面就为大家分享生化危机4重制版佣兵模式解锁方法。生化危机4重制版佣兵模式解锁方法1、在生化危机4重制版中佣兵模式不是直接在游戏本体中的。2、佣兵模式其实是游戏推出的一个全新的DLC内容。3、
生化危机4重制版克劳萨是游戏中的boss之一，这个boss在决战篇中会解锁二阶段，打起来比较难，那么生化危机4重制版决战克劳萨怎么打，一起来看看吧。生化危机4重制版决战克劳萨打法最后决战的时候，克劳萨跳下来需要按E闪避，而闪避完以后，立刻用火箭筒抬手轰他，就会进入剧情cg，火箭筒不会伤害到你。非专家
战争传说锡制幸运符是游戏中的饰品之一，玩家装备后能够获得一定的加成，效果非常不错，那么战争传说锡制幸运符在哪获得，一起来看看吧。战争传说锡制幸运符获取方法在格林密尔省G区左边海滩游荡的队伍里可固定获得锡制幸运符腰带配件(受到借机攻击的伤害减少50%)。组建最多由4名玩家组成的小队穿越在广阔的战争传说
战争传说竞技场是游戏中的一个挑战玩法，玩家搭配好佣兵进入竞技场击败所有敌人能获得奖励，但是竞技场中的难度很大，下面就为大家分享战争传说竞技场攻略。战争传说竞技场攻略做一套5级衣服和装备。多打打刺杀任务(守卫出暴击后再来一发弓)。去找兄弟会学学通用技能(每个人都会愤怒、包扎、奔跑，T会挑选)。在升级帐
战争传说游戏中玩家在和敌人对战的时候能使用道具俘虏敌人，之后能够招募到自己的队伍中，如果遇到属性不好的俘虏能出售换钱，那么战争传说俘虏怎么出售，一起来看看吧。战争传说俘虏出售方法俘虏贩卖方法：1.敌方单位处于交战状态并且血量在50%以下时，用没在交战状态中与没使用过基础攻击的队员，靠近该敌方单位就可
战争传说提尔特伦郡是游戏中玩家开局索在的一个区域，玩家达到一定的影响力后会触发提尔特伦的命运任务，这个任务需要玩家选择一个支持方，那么战争传说提尔特伦的命运怎么选，一起来看看吧。战争传说提尔特伦郡结局攻略结局：提尔特伦的命运1、难民阵营得分>本地市民得分时难民头领不再忍受当地人对他们的排挤和压
战争传说学者是游戏中的一个副职业，玩家给佣兵选择学者后能够提升属性，但是需要完成前置条件才能升级，那么战争传说学者怎么刷经验，一起来看看吧。战争传说学者经验获取方法学者职业经验获取：玩拼图和在诵经台研究出古物或是紫装武器出来可获得学者的经验。
战争传说游戏中玩家需要控制不同的佣兵来探索这个世界，每一个佣兵的职业都不同，不同的职业加点和副职业都需要玩家合理搭配，下面就为大家分享战争传说全职业加点建议。战争传说全职业加点详细职业配装及加点：战士：特质：独行，健壮加点：3次移动++，4次力量++，2次意志++武器：坦职时【永世剑】(失衡油)+强