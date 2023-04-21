生化危机4重制版决战克劳萨怎么过 格斗匕首怎么获得

2023-04-21 09:17:13 来源：互联网 编辑：佚名

生化危机4重制版克劳萨是游戏中的boss之一，这个boss在决战篇中会解锁二阶段，打起来比较难，那么生化危机4重制版决战克劳萨怎么打，一起来看看吧。

生化危机4重制版决战克劳萨打法

最后决战的时候，克劳萨跳下来需要按E闪避，而闪避完以后，立刻用火箭筒抬手轰他，就会进入剧情cg，火箭筒不会伤害到你。

非专家模式也可以不按闪避，火箭筒直接炸他边上他在空中就会被溅射死。

击杀后就能获得格斗匕首