战争传说锡制幸运符怎么获得 锡制幸运符有什么用

2023-04-21 09:14:37 来源：互联网 编辑：佚名

战争传说锡制幸运符是游戏中的饰品之一，玩家装备后能够获得一定的加成，效果非常不错，那么战争传说锡制幸运符在哪获得，一起来看看吧。

战争传说锡制幸运符获取方法

在格林密尔省G区左边海滩游荡的队伍里可固定获得锡制幸运符腰带配件(受到借机攻击的伤害减少50%)。

组建最多由4名玩家组成的小队穿越在广阔的战争传说开放世界，在面对游荡在这些神秘土地上的许多敌对居民的时候，先计划战术和制定战略，并团结队伍合力击败他们。

平分金钱、战利品和资源，并与你忠诚的伙伴们在熊熊的篝火旁以美味的晚餐结束一天的任务，建立友情，锻造牢不可破的纽带，这将帮助你克服任何障碍。