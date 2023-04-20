战争传说在哪卖俘虏 俘虏怎么抓

2023-04-20 09:27:21 来源：互联网 编辑：佚名

战争传说游戏中玩家在和敌人对战的时候能使用道具俘虏敌人，之后能够招募到自己的队伍中，如果遇到属性不好的俘虏能出售换钱，那么战争传说俘虏怎么出售，一起来看看吧。

战争传说俘虏出售方法

俘虏贩卖方法：

1. 敌方单位处于交战状态并且血量在50%以下时，用没在交战状态中与没使用过基础攻击的队员，靠近该敌方单位就可抓捕到该单位了

2. 抓捕人需用到镣铐，而抓捕动物需用到绳子，镣铐与绳子都可在各区的监狱里购买到。

3. 把抓到的逃犯类型的俘虏交给监狱就可换到钱了，而俘虏的等级越高可获得的钱就越多。