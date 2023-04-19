战争传说提尔特伦郡结局帮哪一边 提尔特伦郡主线结局是什么

2023-04-20 09:24:00 来源：互联网 编辑：佚名

战争传说提尔特伦郡是游戏中玩家开局索在的一个区域，玩家达到一定的影响力后会触发提尔特伦的命运任务，这个任务需要玩家选择一个支持方，那么战争传说提尔特伦的命运怎么选，一起来看看吧。

战争传说提尔特伦郡结局攻略

结局：提尔特伦的命运

1、难民阵营得分>本地市民得分时

难民头领不再忍受当地人对他们的排挤和压迫，他决定攻打斯特罗姆卡普。

佣兵帮助难民们成为了提尔特伦郡新的主人，而原来的镇长和她的支持者们，则被吊死在城镇的广场。

2、本地市民得分>难民阵营得分时

斯特罗姆卡普镇长决定清理避难所，在佣兵帮助下，解决了难民头领，恢复往日安宁。