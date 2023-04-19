战争传说学者副职业怎么升级 学者经验怎么获得

战争传说游戏中玩家和敌人战斗能把他们抓起来变成俘虏，但是需要大家出发一定条件才能抓，那么战争传说俘虏有什么用，一起来看看吧。战争传说俘虏抓捕方法俘虏作用捕获的俘虏可以交给监狱获取赏金，也可以通过提升他们的好感度来让他们加入自己的队伍，成为队友，看玩家们的需求。抓俘虏方法1、首先，能抓取的俘虏必须是逃

2023-04-18 | 0