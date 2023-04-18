战争传说职业技能怎么加点 副职业选什么

战争传说游戏中玩家需要控制不同的佣兵来探索这个世界，每一个佣兵的职业都不同，不同的职业加点和副职业都需要玩家合理搭配，下面就为大家分享战争传说全职业加点建议。
详细职业配装及加点：
战士：
特质：独行，健壮
加点：3次移动++，4次力量++，2次意志++
武器：坦职时【永世剑】(失衡油)+强盗盾，输出时【骑士的钢制巨剑】(失衡油)
AOE不足可用【兄弟会大砍刀】(失衡油)
护甲：优先暴击伤害，插槽可加力量、移动
副职业：铁匠或厨师
刽子手：
特质：独行，健壮，嗜血
加点：2次移动++，5次暴击++，2次意志++，
武器：平时带【劈刀】(失衡油)即可，下墓或其它需要副手时，主手更换【虔诚】，副手火把、燃烧瓶、花露水等
前期可以用各类斧头过渡
护甲：优先暴击率插槽选暴击率
副职业：手工匠
割喉：
特质：独行，敏捷
加点：2或3次移动++，2次意志++，5或4次敏捷++
武器：【蝰蛇】(毒油或失衡油)或【哈拉格短剑】(失衡油)，有【食人女妖】(穿刺油)也可
护甲：优先暴击插槽，可加敏捷，移动
副职业：扒手或药剂师
锤：
特质：独行，健壮
加点：2次移动++，5次力量++，2次意志++
武器：【灵尊锤】(力量油或失衡油)+强盗盾，下墓时可带火把，其它时候也可更换燃烧瓶、花露水等。
没有时可用【罪徒狼牙棒】过渡。缺少AOE时可用【军团双手铁锤】(失衡油)，单点爆发可考虑换用【露茜拉】(失衡油)(只打技能伤害不蓄力)
护甲：任意插槽可优先力量
副职业：厨师或铁匠
矛：
特质：协作，健壮
加点：2次移动++，5次力量++，2次意志++
武器：【荷仑的狩猎长矛】(穿刺油)，也可用【军团长钩刀】(毒油或血流不止油)前期可用锻造矛过渡
护甲：长矛手优先借机伤害，猎叉随意，插槽可选力量、移动
副职业：学者
弓：
特质：协作，敏捷
加点：3次移动++，4次敏捷++，2次意志++
武器：【纳西斯的猎弓】，缺乏AOE可用【不屈之子】(穿刺油、暴击油、敏捷油皆可)，前期可用其它弓过渡
护甲：步弓选暴击，猎手选射程，插槽可选移动、暴击
副职业：药师或扒手
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