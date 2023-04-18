战争传说奢靡大师怎么解锁 奢靡大师有什么用

渔帆暗涌蓝袍人是游戏中的一个npc，玩家对话后能够领取一个任务，这个任务需要玩家在有限的时间内给渔蓝袍人一定数量的鱼，下面就为大家分享渔帆暗涌蓝袍人任务攻略。渔帆暗涌蓝袍人任务攻略1、在渔帆暗涌中，蓝袍人是游戏中的一个NPC。玩家可以在该NPC处领取限时任务，但超过时限就会导致NPC饿死。2、蓝袍人

2023-04-14 | 0